Det lykkedes ikke for 'Dyne' Larsens virksomhed, Jysk, at få de kinesiske forbrugere til at bide på i sådan en grad, at det fortsat kunne betale sig at være på det kinesiske marked. Det betyder, at man i det kommende år vil nedlægge JYSKs 13 butikker i Kina.

Det undrer ikke Christina Boutrup der som journalist og forfatter har stort kendskab til Kina og har fulgt Jysks færden i landet fra tæt hold.

»Strategien med at sælge dyrt kinakram i Kina til kineserne har aldrig slået igennem. Det er dyrt sammenlignet med det, du kan finde fra lokale producenter derude. Det er det, der ikke holder,« siger hun og fortsætter:

»Man skulle have gjort sit forarbejde ordentligt og undersøgt de kinesiske forbrugeres præferencer. Det er jo nogle af de mest sofistikerede brugere i verden lige nu, når det eksempelvis kommer til e-handel. Jeg tror heller ikke, Jysks digitale strategi har været stærk nok.«

Ambitionerne var tårnhøje, da Lars Larsens åbnede den første Jysk-forretning i Kina i 2010.

Ambitionerne for Jysks indtog på det kinesiske marked var tårnhøje i 2010, men Christina Boutrup fortæller, at mange med indsigt i det kinesiske marked, undrede sig over, at Jysk åbnede en helt normal Jysk Sengetøjslager-forretning i Shanghai. Det var også en af årsagerne til, at man efter nogle år ændrede strategi og gav det et mere 'skandinavisk' udtryk.

Hun mener, at man skal sigte efter at få den købestærke og stærkt voksende middelklasse i kinesiske storbyer som Shanghai og Beijing til kasseapparatet. Men den kinesiske forbruger lader sig ikke nøjes med hvad som helst på et marked, hvor der er skarp konkurrence.

»Det handler jo netop om, at man enten skal have et unikt brand eller unik teknologi for at klare sig på det kinesiske marked, fordi der er så mange om buddet. Som jeg ser det, så har Jysk ingen af delene,« lyder dommen fra Christina Boutrup og giver et eksempel på en kinesisk forbrugergruppe:

»Nogle bekymrede forældre, som køber online mælkepulver direkte fra Danmark, tør ikke engang købe dansk mælkepulver i Kina. De køber det direkte fra Danmark online for at sikre sig helt, at det er det rigtige. Dem kunne man godt forestille sig ville købe en lækker, allergivenlig dyne, der er lavet på de reneste dun, som deres barn skal sove i,« siger hun.

At man ikke vil kaste flere gode penge efter en dårlig investering er jo fair nok Peter Østergaard Jacobsen - Direktør i Efficiens, ekspert i detailhandel og ekstern lektor på CBS

Direktør i Efficiens, ekspert i detailhandel og ekstern lektor på CBS, Per Østergaard Jacobsen, mener, at man udviser rettidig omhu ved at trække stikket nu.

»Der er altid en risiko, når man laver en investering og går ind på et nyt område eller marked. At man ikke vil kaste flere gode penge efter en dårlig investering er jo fair nok,« siger han og lægger vægt på, at det er et stort marked, som JYSK nu trækker sig fra.

Han kommer med sit bud på, hvad der kan være gået galt for JYSK i jagten på at få succes på det kinesiske marked.

»Kineserne har til tider nogle mærkelige tiltag. Eksempelvis køber de dyre Bordeaux-slotte som der er prestige i, men de kan ikke engang lide vinen og blander en god vin op med Fanta. Det kan være en forklaring, at det (Jysks sortiment, red.) måske ikke lige appellerer til den købestærke gruppe, men det er svært at svare på.« slutter han.

Torsdag kom det frem, at Jysk trækker sig fra det kinesiske marked. Det betyder, at man lukker alle 13 Jysk-forretninger i Kina i løbet af det kommende år. Foto: Henning Bagger Torsdag kom det frem, at Jysk trækker sig fra det kinesiske marked. Det betyder, at man lukker alle 13 Jysk-forretninger i Kina i løbet af det kommende år. Foto: Henning Bagger

At Jysk lider et nederlag på det kinesiske marked og foreløbigt giver op betyder dog ikke - ifølge Christina Boutrup - at Jysk ikke kan bide sig fast i kinesernes pengepunge i fremtiden.

»De skal finde på noget nyt og gøre det rigtigt. De skal bare ramme plet. Så glemmer forbrugerne meget hurtigt. Hvis der er noget nyt og spændende.«

Administrerende direktør for JYSK Nordic, Jan Bøgh, kom med den nedslående nyhed torsdag.

”Det er vi selvfølgelig ærgerlige over. Det er en træls, men nødvendig beslutning. JYSK er kendt for at investere langsigtet og acceptere, at det kan tage mange år at komme i plus på et nyt marked. Men i forhold til Kina må vi ganske enkelt konstatere, at vi ikke har kunnet finde den rigtige formel, og derfor lukker vi de butikker, vi har i dag, og så må vi tilbage til tegnebrættet,” sagde han i en pressemeddelelse.