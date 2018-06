På ti år har Johan Bülow skabt et lakridsimperium til en halv milliard kroner. Men han drømmer hverken om store bilparker, hestestutterier eller luksusbåde. I stedet finder han glæde ved at være far, have købt et fedt hus til familien og at gå på arbejde dagligt for at være et forbillede for sine børn.

»Jeg er blevet far til to børn undervejs, og det forandrer og gør alt ved mennesker – man finder ud af, hvorfor man selv er blevet født, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt i livet,« fortæller den 34-årige iværksætter, der også er kendt som Danmarks lakridskonge.

Det blev lakrids, fordi jeg elsker lakrids, og fordi en del af min familie havde et bolchekogeri, og vi havde nogle kontakter. Men det kunne ligeså godt være blevet marmelade eller noget andet Johan Bülow, stifter af Lakrids By Johan Bülow

Historien om Johan Bülow begynder på Bornholm, hvor han som søn af en mor, der er glaspuster, og en bankfar blev opfostret med lige dele iværksætteri, tro på sig selv, fornuft og systematik.

»Min mor har altid fortalt mig, at det ultimative liv kunne være, hvis man fik lov til at pege på noget selv og gøre det 100 procent. Og vi har altid lavet vores egne forretninger selv i familien,« fortæller han, mens han sidder i sit lyse kontorlokale på Avedøre Holme, hvor hans lakridsfabrik de seneste år har holdt til.

Johan Bülow var gennem de første mange år administrerende direktør i sin lakridsvirksomhed. Men efter han i 2016 solgte store dele af virksomheden, besluttede han at overlade roret til en anden. Virksomheden var blevet så stor, at han syntes det var bedre med mere erfarne kræfter. I stedet arbejder han nu som kreativ direktør, hvor han er med til at udvikle produkterne. Foto: Nils Meilvang

At det lige skulle være lakrids, som Johan Bülow skulle få succes med, var lidt af en tilfældighed.

Han havde altid haft en forkærlighed for lakrids og undrede sig over, at der ikke var nogen, der tilbød et kvalitetslakridsprodukt. Efter et ophold i København på handelsskole tog han hjem til fødeøen og besluttede at starte en produktion.

»Det blev lakrids, fordi jeg elsker lakrids, og fordi en del af min familie havde et bolchekogeri, og vi havde nogle kontakter. Men det kunne ligeså godt være blevet marmelade eller noget andet,« fortæller han.

Fakta Blå bog Født: 3. April 1984 i Svaneke på Bornholm Søn af glaspuster Pernille Bülow og bankmand Henrik Ibsen Søskende: en lillesøster og to yngre halvbrødre Gift med Sarah Akari Har to børn på tre og seks år Har en handelskoleeksamen fra Niels Brock Har været barchef på Café Sommersko Stiftede Lakrids By Johan Bulow i 2007 Solgte i 2016 75 procent af lakridsselskabet til Valedo Partners for 470 millioner kroner.

I 14 måneder kogte han lakrids i en gryde for at finde den perfekte opskrift. Opskriften kom i hus, og sammen med sin kæreste Sarah Akari, der i dag er hans kone, slog de dørene op til lakridsbutikken den 07.07. 2007.

»Det var en god dag,« siger han og husker, hvordan al lakridsen blev udsolgt samme dag.

Johan Bülow drømmer om, at hans ladridsfabrik bliver kendt over hele verdenen. Det er netop lykkedes ham at lave en aftale med flyselskabet Emirates, hvor passagerer på første klasse fremover vil få glæde af de danske lakridser. Det har dog ikke været lige let at finde en smag af lakrids, som faldt i den mellemøstlige smag. Det endte med en variation, der smager svagt af roser. Foto: Nils Meilvang

Derefter gik det slag i slag. Han fik banken til at gå med på et lån til tre millioner kroner, satsede alt og købte en speciel lakridsmaskine fra England til 1,5 million kroner og startede sin første lakridsfabrik i Taastrup.

»Men jeg har nok været lidt heldig, at jeg var så ung, da jeg startede, så jeg ikke har behøvet at se det i øjnene, hvis det gik rigtig galt. Frygten og utrygheden havde jeg ikke dengang,« siger han.

Fakta Johan Bülows gode råd til at få succes som iværksætter: Du skal kunne lide, det du laver Du skal tro på, at det kan blive en succes Start tidligt - det gør det nemmere at tage risici

Succesen kom i hus, og i 2016 solgte Johan Bülow 75 procent af sit lakridsimperium til den svenske kapitalfond Valedo Partners, der også har købt Joe & The Juice.

Ved salget tjente Johan Bülow en pæn formue. Indtil videre har lakridseventyret i alt indbragt ham omkring en halv milliard kroner.

For Johan Bülow betyder det meget at få lakridssuccesen til at hænge sammen med livet som far til to små børn. Derfor har han blandt andet investeret i et flot hus til familien, som kun ligger 15 minutters kørsel fra lakirdsfabrikken. Foto: Nils Meilvang

»Jeg har købt et dejligt hus (på Frederiksberg, red.) til min familie, som vi har brugt to år på at renovere. Og vi er lige flyttet ind for et års tid siden. Vi har fået alt det, vi gerne vil have, i det område, vi gerne vil have. Jeg mener jo, at ens hjem er ens base. Det er der, man skal være sammen, og hvor børnene skal vokse op og sådan noget. Og der vil jeg rigtig gerne bruge mange penge, og det har vi også gjort,« siger han og tilføjer:

»Vores familien har da nok en levestandard, der er højere end mange andre menneskers, men jeg mener ikke, jeg har ændret mig, siden jeg har fået penge og solgt forretningen.«

Fakta Fem sjove facts om Johan Bülow: Drev som ti-årig et sodavandsdiskotek på Bornholm

Fik sit første CVR-nummer, da han som 14-årig åbnede en iskiosk på Bornholm

Har en lillesøster, Emma Bülow, på 24 år, der også har skabt sig en forretning med kvalitetsslik. Modsat sin storebror har Emma dog satset på skumfiduser i sin forretning ved navn ‘The Mallows’

Elsker at købe kvalitetsprodukter og produkter, som er udviklet fordi de skal være bedre.

Kører i en Porsche

Selv om Johan Bülow har mere end råd til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har han ikke tænkt sig at gå på pension.

»Det ville jo være den hurtigste vej til multidepression at skulle sætte sig ned og lave ingenting. Jeg tror, det er vigtigt, at mine børn ser far stå op og gå på arbejde hver morgen,« siger han.

Drømmen er, at ’Lakrids By Johan Bülow’ bliver til et verdensomspændende brand på niveau med Bang & Olufsen.

Johan Bülow foran sin første store investeringen, lakridsmaskinen til 1,5 million kroner, som var begyndelsen på det store lakridseventyr. Maskinen bruges fortsat i dag, og den har tjent sig ind rigtig mange gange. Foto: Nils Meilvang

Selv om han stadig arbejder 40-50 timer om ugen, så betyder familielivet meget for den unge, tidligere bornholmer. Han føler selv, at en del af hans succes skyldes en tro og opbakning fra hans egen familie om, at hans projekt kunne lade sig gøre.

»Jeg er heldig, at jeg har haft en familie, der har bakket op, og jeg vil prøve at gøre det samme med vores børn – at inspirere den til at få deres eget,« siger han.

Hvis børnene vil, er de da også velkommen til en dag at være med i virksomheden:

»Men de skal også have lov til at have en drøm og skabe noget selv. Måske kan man på et tidspunkt lave en anden familievirksomhed,« lyder det fra iværksætteren.