Citronmånens ejerfamilie, familien Eskildsen, har efter fem år med massive overskud nu pludselig præsenteret et regnskab med røde tal.

Den gule citronmåne er vel det nærmeste, man kan komme på et dansk stykke kulturarv inden for kage og bagværk. Ikke desto mindre ved de færreste, hvem der står bag den ikoniske sandkage, der i næsten 50 år har tryllebundet danskerne med den syrlige smag.

De fleste ved nok, at der står Dan Cake på emballagen, men det er faktisk investeringskoncernen Givesco, der ejer både Dan Cake og Carletti, som ligeledes producerer godter til den søde tand, der står bag. Givesco styres af familien Eskildsen, og de har fem år i træk præsenteret flotte overskud fra 170 til 571 millioner. I år er sagen dog en helt anden: Et underskud på 357.000 kroner.

Det skriver Finans.

'Årets resultat blev et underskud på 357.000 kr., hvilket ikke anses for tilfredsstillende, idet flere af koncernens selskaber ikke viser tilfredsstillende resultat,' lyder det ifølge Finans i regnskabet.

Mediet skriver dog også, at der er en særlig grund til det overraskende underskud. Sagen er nemlig den, at de fleste af Givescos datterselskaber genererer store overskud, men at ét firma står ud: Givesco Bakery A/S med et underskud på 70 millioner kroner.

Tilmed viser regnskabet også, at en af Givescos 'associerede virksomheder' har været skyld i de røde tal. I 2017 købte familien Eskildsen nemlig halvdelen af det rumænske firma Sam Mills, og her viser bundlinjen et underskud på hele 277 millioner kroner. Finans skriver dog også, at det store underskud skyldes, at et lån er blevet konverteret til kapitalandele i forbindelse med overtagelsen.

Citronmånen er legendarisk i Danmark, og den kendte kage har da også været genstand for flere 'gimmicks' gennem tiden. Det var eksempelvis tilfældet, da en gruppe borgere tilbage i 2010 sendte en massiv mængde citronmåner til Dansk Folkeparti som svar på en artikel i partiets medlemsblad.