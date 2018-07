Landets eneste trestjernede Michelin-restaurant Geranium må sige farvel til sin australske souschef, fordi det er for besværligt og bureaukratisk at få fornyet hans arbejdstilladelse

Kokken har arbejdet hos restauranten i to år, men nu tager han hjem til Australien, fordi han endnu engang skal søge om visum, efter hans arbejdstilladelse er ved at udløbe, skriver Børsen.

»Hans problem er, at det er ekstremt besværligt og bureaukratisk at få en ny tilladelse, og det tager så meget energi, at han får stress af det. Konsekvensen er, at han rejser hjem til Australien,« siger restaurantchef Søren Ørbæk Ledet, der leder Geranium sammen med Rasmus Kofoed.

Han ville ellers gerne have beholdt kokken i flere år, men det viser sig nu ikke at være muligt. Hos Geranium arbejder 38 kokke og tjenere. Én er fra Danmark, mens resten kommer fra 15 lande fordelt på fem kontinenter. Sådan ville han gerne have, det bliver ved med at være, men systemet er ifølge Søren Ørbæk Ledet indrettet sådan, at kræfterne bliver brugt på bureaukrati i stedet.

Han vurderer ikke, at Geranium ville have tre Michelin-stjerner, hvis ikke det var for den udenlandske arbejdskraft.

Søren Ledet. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Søren Ledet. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Hos Dansk Folkeparti, der sammen med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten står bag stramninger af beløbsordningen over to omgange, mener udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF) ikke, at ordningerne er særlig bureaukratiske, og han giver derfor ikke meget for Geraniums kritik, som han mener er for ukonkret.

»At en udenlandsk kok har fået stress, er ikke et selvstændigt argument for at lave udlændingeloven om,« siger han til avisen.

Efter sommerferien vil udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) dog fremlægge et udspil, der skal gøre det mindre bureaukratisk for virksomheder at få udenlandsk arbejdskraft til landet.