Som følge af den nye taxalov skal alle vogne skilte med en standardpris for en tur, som er 10 km lang og varer 12 minutter.

En sådan tur skulle koste i omegnen af 200 kroner i København. Men i hovedstaden, der kronisk er ramt af vejarbejde og ensretninger, er det den rene utopi at forestille sig, at man kan køre en tur på 10 km på 12 minutter. Det bliver snarere det dobbelte, medgiver direktør for taxiselskabet 4x27, Thomas Petersen.

»Så du sætter dig ind i taxaen og tror, at der gælder en standardpris på ca. 200 kroner. Men turen varer måske i virkeligheden 30-40 minutter, hvis det er i myldretiden. Og i stedet for de 200 kroner, der står på døren, så kommer der til at stå 400 kroner på taxametret,« siger han til dagbladet Børsen.

Taxidirektøren forstår godt, hvis kunderne reagerer negativt på den højere pris og bruger som eksempel, at turen fra fra Østerbro til Københavns Lufthavn, som er på omkring 10 kilometer reelt er umulig at tilbagelægge på 12 minutter.

Før lovændringen kørte en taxi enten efter minutter eller km, men nu indgår begge i regnestykket. Det gør det dyrt at køre i kø.