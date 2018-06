Den store dansk-svenske webshop Boozt.com åbner fredag butikken Beauty by Boozt.com i hjertet af København.

De fleste danskere kender nok webshoppen for deres enorme udvalg af tøj, men Boozt.com sælger også både bolig- og beautyprodukter. Og det er altså sidstnævnte, der kommer til at stå på hylderne i den nye butik.

Det skriver Detailfolk.

Boozt.com har allerede en Beauty by Boozt.com-butik i Roskilde, og den har du sandsynligvis hørt om før. Tilbage i sommeren 2017 fik butikken nemlig international opmærksomhed, da det engelske konsulenthus Insider Trends placerede den på listen over de 50 mest inspirerende butikker i verden.

Det var blandt andet tilfældet, fordi butikken er indrettet med velourgulvtæppe, lysekrone og helt uden kasseapparater, fordi man blot betaler hos den ekspedient, der har hjulpet én.

Den nye butik åbner fredag på hjørnet mellem Købmagergade og Løvestræde i København.

Boozt.com solgte sidste år for over to milliarder svenske kroner og ligger nummer 12 på listen over de netbutikker, som danskerne handlede mest hos i 2017.