En sag om mulig overfakturering af vandselskabet Verdos 46.000 kunder er blevet væsentligt udvidet efter et møde mellem virksomheden og Randers Kommune.

Det fremgår af en orientering til kommunens byrådsmedlemmer torsdag, som Finans.dk er i besiddelse af.

Kommunen har siden foråret 2019 været i gang med omfattende undersøgelser af Verdos vandpriser.

Det er sket på baggrund af en mistanke om, at virksomheden ikke har levet op til en aftale om at tilbagebetale tidligere konstaterede overpriser i årene 2008-2014.

Aftalen blev indgået i 2015. Den betød, at Verdo skulle betale 22 mio. kr. tilbage til vandkunderne gennem fremtidige lavere vandpriser.

Randers Kommune mistænker dog Verdo for ikke at have levet op til aftalen, og efter mere end et års drøftelser med Verdo, har kommunen nu konkluderet, at aftalen ikke var dækkende for, hvad der reelt var blevet overfaktureret.

Derfor skal alle takster fra 2000 og fremefter genberegnes, fremgår det af orienteringen til kommunen.

Sagen om Verdos vandpriser kommer oveni en stribe afgørelser fra Forsyningstilsynet, der har pålagt Verdo at betale over 650 mio. kr. til virksomhedens varmekunder fra 2000 og fremad.

Verdos adm. direktør Jakob Flyvbjerg Christensen siger om sagen:

»Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi skal igennem denne proces både for forbrugerne, kommunen og os. Vi har lagt os i selen for arbejde seriøst og konstruktivt, så forbrugerne kan være helt trygge ved, at de har betalt den rigtige takst,« siger han til mediet.