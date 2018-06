T-shirts med Hard Rock Café Copenhagen er ikke så hippe længere - og danskernes lyst til at spise spareribs og drikke milkshakes er tilsyneladende også på retur.

For tredje år i træk kommer Hard Rock Café Denmark A/S ud med et dundrende underskud. Sidste år endte selskabet med et minus på 10,8 millioner kroner, viser årsregnskabet.

Selskabet driver blot én restaurant, der ligger på Rådhuspladsen i København og regner med bedre tider.

»Der forventes forbedrede resultater for 2018,« hedder det i ledelsesberetningen, hvor der ikke direkte står, at ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende.

Sidste år gik dog en smule bedre end i 2016, hvor Hard Rock Café Denmark A/S tabte 14,7 millioner kroner.

Hard Rock Café er kendt for at have effekter udstillet fra verdensstjerner som Metallica, Pretty Maids, The Rolling Stones, Amy Winehouse og Michael Jackson.

Den første Hard Rock Café åbnede i 1971 i London. I dag er kæden til stede med 134 restauranter i 50 lande. I 1995 kom kæden til København.