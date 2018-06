Syv år med vidtløftige planer og gentagne forsikringer om, at et stort shopping-outlet skulle opføres, lader nu til at være endt i en fiasko.

59 butikker og 100 boliger skulle have været resultatet af det største udviklingsprojekt i Koldings bymidte i mange år, men det hele er nu endt i det rene ingenting, skriver Jydskevestkysten.

12. juni udløb fristen for, at Nordic Design Village A/S kunne opføre byggeriet, og derfor kan Kolding Byråd ophæve handlen.

For selvom der er gået et år, siden at byrådet gav grønt lys til byggeriet, er der intet sket på den 27.000 kvadratmeter store grund, der i dag er en parkeringsplads.



Direktør Carsten Kjærgaard fra Nordic Design Village fortæller til avisen, at han fortsat håber, at der kommer en løsning, inden byrådet mødes den 26. juni og forventeligt ophæver handlen.

»Der kan nå at ske det inden den 26. juni, at der kommer nogle, der bliver så begejstrede for vores projekt, at de siger: Så gør vi det. Og så må vi høre, om kommunen vil acceptere det på trods af, at vi er på den anden side af den 12. juni,« siger Carsten Kjærgaard.