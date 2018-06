Op mod en fjerdedel af det danske designmærke Day Birger et Mikkelsens 27 butikker står over for at blive lukket.

Det sker i forbindelse med en redningsplan, der skal få udviklingen for den danske modekæde vendt, efter man sidste år igen havde et større millionunderskud, der har gjort, at egenkapitalen nu er negativ med 14,5 millioner kroner. Det skriver Finans.

»Nogle af vores butikker ligger for perifert og har ikke nok trafik. De butikker kommer til at lukke, mens vi så vil beholde centrale butikker, som er et godt showroom og har fint med trafik,« siger administrerende direktør i ADD Mikkelsen A/S, selskabet bag modekæden, Peter Henriksen, til Finans.

Han forklarer dog, at der er 'stor fremgang' for Day Birger et Mikkelsen, hvilket gjorde af, at resultatet i 2017 var markant bedre end året forinden.

Udover at lukke butikker vil Day Birger et Mikkelsen også satse mere på nethandel fremover - blandt andet gennem Boozt.com, Zalando og ASOS.

Nedlukningen af butikkerne er allerede begyndt, og processen forventes afsluttes i løbet af i år.