Den danske restaurant Bæst er blevet kåret til den tredjebedste pizzaoplevelse i Europa af 50 Top Pizza.

Det vækker glæde hos ejer Christian F. Puglisi:

»Det glæder os enormt at få denne anerkendelse. Når en guide som denne udspringer fra Italien, betyder det endnu mere, når man som jeg ved, hvor delikat et emne så traditionsomspunden en spise som pizza kan være dernede. Vi har jo aldrig prøvet at lave noget autentisk napolitansk. Vi vil bare lave vores egen pizza på bedst tænkelige vis«, udtaler han i en pressemeddelelse.

Også sidste år kunne Bæst pryde sig med den fine anerkendelse, det er, at komme på listen over de 50 bedste pizzaspisesteder i Europa.

En liste, der er udarbejdet af den italienske organisation 50 Top Pizza.

Hvert år udnævner organisationen de bedste pizzaer i blandt andet Europa. Det sker ved, at 100 inspektører anonymt vurderer landenes pizzasteder.

Udover selve pizzaen har inspektørerne også fokus på servicen, atmosfæren, drikkevarerne og steder, der fokuserer på lokale, bæredygtige og sæsonprægede råvarer.

Kåringen af de 50 bedste pizzaer i Europa sker for at hylde de restauranter, der bruger ægte bøfmozzarella i deres køkkener.

Christian Puglisi, ejer af Bæst. Foto: Erik Refner Vis mere Christian Puglisi, ejer af Bæst. Foto: Erik Refner

Og netop her har Bæst en klar fordel, mener ejer Christian F. Puglisi.

Mange af de råvarer, der bliver brugt på restauranten, stammer nemlig fra ejerens egen gård.

»Vi har nået kæmpe skridt, siden vi startede, og jeg vil vove at påstå, at ingen andre steder i verden i øjeblikket laver deres egen mozzarella på deres egen mini-besætning af økologiske malkekøer«, fortæller Christian F. Puglisi.

Københavnbaserede Bæst er ikke den eneste danske restaurant på listen.

Også to andre københavnske pizzasteder har imponeret inspektørernes smagsløg.

Det drejer sig om Pizzeria Luca, der indtager en femteplads på listen, og Mother, der indtager en 11. plads.

Hvis man kigger mere overordnet på listen, vil man se, at de italienske inspektører er særligt glade for at spise pizzaer i Storbritannien, som er repræsenteret med 11 restauranter.

Frankrig har næstflest pizzaoplevelser på listen - syv styks - mens vores tyske naboer er repræsenteret med fem af slagsen.