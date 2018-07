Det danske modebrand Barbara I Gongini er gået konkurs.

Det er selskabets egen ledelse, der har begæret modebrandet konkurs. Det fortæller konkursboets kurator, Anders Ørskov Melballe fra Skau Reipurth, til Finans.

'Årsagen hertil var, at ledelsen kunne konstatere, at den fremadrettede indtjening ikke var tilstrækkelig til at servicere gælden og udgifterne,' skriver han i en mail.

Bag avantgarde-brandet står den færøske modedesigner Barbara í Gongini, der blev uddannet fra Danmarks Designskole i 1996. Hendes tøjmærke - der er opkaldt efter hende selv - er blevet solgt på 20 markeder verden over, efter hun skabte det tilbage i 2005.

Hendes design er siden blevet set på stjerner som sangeren Lenny Kravitz og sangerinden Rihanna, ligesom hun sidste år viste sin nyeste kollektion frem under modeugen i Paris.

Nu er modebrandets hjemmeside ifølge Finans dog lukket ned i forbindelse med konkursbegæringen, så der ikke længere bliver solgt tøj gennem webshoppen.

Øverst i artiklen kan du se Barbara I Gongini under Copenhagen Fashion Week i 2016.