I de seneste 11 regnskabsår er det ikke lykkedes for Daells Bolighus at generere et overskud.

Det netop offentliggjorte regnskab viser nemlig, at Daells Bolighus kan fremvise et underskud på 25,7 millioner kroner efter skat i 2017. I 2016 var underskuddet dog på 38,4 millioner kroner efter skat.

Samlet set har man i de seneste 11 regnskabsår haft et underskud på lidt over 200 millioner kroner efter skat.

'Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende,' fremgår det af ledelsesberetningen.

Kurt og Erling Daell er far og søn og har arvet møbelkæden Daells Bolighus, der de seneste 11 regnskabsår har haft underskud. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Kurt og Erling Daell er far og søn og har arvet møbelkæden Daells Bolighus, der de seneste 11 regnskabsår har haft underskud. Foto: Christian Liliendahl

Her lyder det også, at man i 2017 har brugt penge på at åbne to nye varehuse i Vordingborg og Frederikshavn.

Hos moderselskabet Harald Nyborg, der ejes af far og søn Kurt og Erling Daell, er det tilsyneladende ikke overraskende, at Daells Bolighus bløder penge. Her lyder det, at møbelkæden 'belaster som forventet koncernresultatet'.

Ejeren Kurt Daell har tidligere tilført store millionbeløb ind i Daells Bolighus for at holde kæden i live, og med en egenkapital på 1,6 milliarder kroner mangler moderselskabet ikke penge.