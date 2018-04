I 1965 tændte pølsemageren Harry Löfvall for første gang op for grillen i Harry's Place på Nordre Fasanvej i København.

Siden da er pølsevognen gået hen og blevet landskendt for sine gode pølser. Harry's Place er især kendt for at servere pølsen 'Den ægte Børge ' med saucen 'krudt' til. De er begge er lavet ud fra hemmelige opskrifter.

Men nu har signatur-pølsen skabt problemer for Harry's Place i Hellerup, hvor det berømte pølsested også har en filial. Pølsevognen har nemlig fået en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner efter det seneste besøg af Fødevarestyrelsen i slutningen af marts. Det er ikke, fordi pølsen som sådan fejler noget, men ifølge kontrolrapporten fra pølsevognen på Strandparksvej 2 i Hellerup, fremgår det på Harry's Places hjemmeside, at 'den ægte Børge' er fremstillet uden tilsætningsstoffer.

Men i virkeligheden forholder det sig ikke sådan. Af kontrolrapporten fremgår det, at 'Den ægte Børge' blandt andet indeholder konserveringsmidlet E250 og en stabilisator, E451.

BT har talt med indehaver Jesper Frederiksen, der overtog Harry's Place fra Harry Löfvalls datter for omkring otte år siden, om den sure smiley.

»Det er kommet på hjemmesiden for mange, mange år siden. Vi har fjernet det fra hjemmesiden nu. Jeg har ikke anden kommentar end, at det er jo, fordi vi laver friske pølser, og der er et tilsætningsstof, der gør, at pølsen holder sig frisk,« siger han og lægger vægt på, at pølsen aldrig har været frosset ned, og der er ikke nogen sundhedsfare ved signatur-pølsen, som er langet over disken flere tusinde gange.

Arkivfoto: Pølsemand Nis Keite foran "Harrys Place" med den berømte "Børge med krudt i". Foto: ANDREAS SZLAVIK Arkivfoto: Pølsemand Nis Keite foran "Harrys Place" med den berømte "Børge med krudt i". Foto: ANDREAS SZLAVIK

Derudover blev det indskærpet af Fødevarestyrelsens rejsehold, at Harry's Place i Hellerup skal skilte med information om allergener i pølsevognens produkter.

'Den ægte Børge' blev i sin tid udviklet af Harry Löfvall til det københavnske fængselssystem, men han begyndte at sælge den selv, da han åbnede pølsevognen på Nordre Fasanvej. Pølsevognen er i løbet af sine 53 år på bagen blevet kåret til Danmarks bedste af slagsen i uofficielle konkurrencer.

Og det er heller ikke kun hr. og fru. Danmark, der er blevet bespist af Harry's Place. De to tidligere statsministre Poul Schlüter og Poul Nyrup Rasmussen har ofte frekventeret pølsevognen og offentligt erklæret sig for tilhængere. Og den originale pølsevogn på Nordre Fasanvej har endda optrådt i Nicolas Winding Refns spillefilm 'Bleeder' fra 1999. Modsat pølsevognen i Hellerup så har den originale Harry's Place på Nordre Fasanvej en elitesmiley.

Harry's Place har i dag tre pølsevogne på Sjælland. En i København, en i Hellerup og en i Roskilde