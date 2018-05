Teslas aktie faldt fem procent onsdag, da bilfabrikkens topchef, Elon Musk, nægtede at svare på visse spørgsmål ved en telekonference.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Jeres spørgsmål er så kedelige. De keder mig til døde.«

Sådan lød det fra Elon Musk på pressemødet, da en række analytikere på en telekonference onsdag stillede ham spørgsmål om Teslas økonomi.

Tidligere skulle han angiveligt også have sagt: »Undskyld mig, næste, næste. Kedelige, hjernedøde spørgsmål er ikke fede.«

Tesla offentliggjorde kort inden telekonferencen deres regnskabstal for første kvartal. Af tallene fremgik det, at bilfabrikanten har lidt det største kvartals tab i firmaets historie.

Derfor var flere analytikere interesserede i at høre, hvordan Elon Musk planlægger at få firmaets økonomi på ret køl, men det ønskede den 46-årige erhvervsmand tydeligvis ikke at svare på.

Det faldt øjensynligt ikke i god jord hos Teslas investorer, fordi efter telekonferencen faldt bilfabrikantens aktie med fem procent - svarende til to milliarder dollars.

Bliv voksen

Rebecca Lindblad, der er chefanalytiker hos det amerikanske firma 'Kelley Blue Book', var én af de analytikere, der var på linjen under telekonferencen med Elon Musk, og hun var bestemt ikke tilfreds med med erhvervsmanden afværgende facon.

»Jeg har lige forladt telekonferencen meget frustreret. Elon, du bliver nødt til at blive voksen. Du bliver nødt til at stoppe med at kigge på skinnende objekter, og du bliver nødt til at komme ind i kampen,« sagde hun efter konferencen til den amerikanske tv-station CNBC og tilføjede:

»Du bliver nødt til at svare på spørgsmål fra analytikere, voksne analytiske spørgsmål, ikke kun fan-spørgsmål.«