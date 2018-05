Det går mildt sagt ikke godt for købmandskoncernen Dagrofa, der kom ud af 2017 med et underskud på svimlende 592 millioner kroner.

Det er særligt lukningen af discountkæden Kiwi, der gør ondt på Dagrofa, som også driver supermarkedskæden Meny og de mindre dagligvarekæder Spar og Min Købmand samt engrosvirksomheden Foodservice Danmark.

Omsætningen er samtidig faldet fra 18,6 milliarder kroner i 2016 til 17,4 milliarder kroner, fremgår det af selskabets nøgletal. Efter alt at dømme skyldes faldet i omsætningen lukningen af Kiwi-butikkerne.

Dagrofa skriver i en pressemeddelelse torsdag, at både Meny og Spar havde 'et godt 2017, hvor de tog markedsandele i et konkurrencepræget dagligvaremarked.' Smertensbarnet er nu Foodservice Danmark, der leverer fødevarer til restauranter, hoteller og caféer.

'Vi glæder os over fremgangen i Meny og Spar, men samlet set og navnlig i Foodservive Danmark er resultatet stadig ikke tilfredsstillende,' siger bestyrelsesformand Jesper Lok i en pressemeddelelse.

Dagrofas ejere, KFI og Norgesgruppen, måtte sidste år tilføre 700 milloner kroner til Dagrofa, der også sidste år kom ud med et underskud. Dagrofa spår, at kæden i 2018 får en fremgang i omsætningen på to procent.