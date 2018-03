I 2010 blev vin-appen Vivino grundlagt af Heini Zachariassen og Theis Søndergaard. Med appen kan du scanne en vinflaskes etiket for derefter at få en række nyttige informationer om druen, du holder i hånden.

Førstnævnte stopper som direktør i virksomheden efter otte år i sædet. Det skriver Børsen.

»Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver klar over, om det er det rigtige tidspunkt at gøre det på. Men den virksomhed, vi startede i en kælder i København, er under konstant forandring. Og i efteråret skete der et stort skifte, hvor vi gik fra at være en community-baseret virksomhed til en markedsplads for vin. Og der tænkte jeg, om der var nogen, som er bedre til at bygge Vivino videre til næste fase,« siger Heini Zachariassen til avisen.

Den afgående direktør fortæller, at man har brugt det seneste halve år på at lede efter hans afløser. Manden, som overtager ansvaret for Vivinos 130 ansatte, er amerikanske Chris Tsakalakis, der har en fortid som vicepræsident i Ebay.

Den 45-årige færing fortæller, at han har lovet at dedikere mere af sin sparsomme tid til sin familie. Men han kommer stadig til at beskæftige sig med Vivino-appen.

For selvom han ikke kommer til at have noget med virksomhedens daglige drift at gøre, fortsætter Zachariassen som menigt medlem i bestyrelsen. Han får derudover den flotte titel som 'chief evangelist officer'. Det betyder, at han er virksomhedens ansigt udadtil.

Virksomheden har i dag 30 milloner brugere, og man satser i år på at sælge for over en milliard kroners vin.