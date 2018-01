De to kapitalfonde Polaris og AAC Capital pønser på at sælge BabySam.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans mandag.

Kæden kommer ud af regnskabsåret 2016/2017 med et overskud på 32 millioner kroner, mens omsætningen landede på 477 millioner kroner - hvilket er 37 millioner kroner mere end året før. Det kommer efter nogle hårde år efter finanskrisen, hvor der blev nedskrevet næsten 600 millioner kroner på butikkene og Odder Barnevognsfabrik, der også er en del af BabySam, som tæller 30 butikker i hele Danmark.

Ifølge Finans er kapitalfondene meget tæt på at starte en egentlig salgsproces - og har hyret investeringsbanken ABG Sundal Collier til at stå for det.

Ejerne havde oprindeligt planer om at udvide til Sverige og Norge, men det satte finanskrisen en effektiv stopper for, og fødselstallet var heller ikke med kæden. Det ser anderledes nu, og BabySam har de seneste to år øget omsætningen med 23 procent, ligesom overskuddet er næsten femdoblet. Nu bruger forældrene atter penge på babyudstyr.

»De kommende 10 år kan alene det danske marked for babyudstyr blive øget med 350 millioner kroner i kraft af et øget fødselstal. Det skal vi ruste os til«, siger administrerende direktør i BabySam, Kenneth Nørgaard, til avisen.

Dorte Wimmer, der er detailekspert hos Retail Institute Scandinavia, ser samme tendens.

Der sælges babyudstyr for omkring to milliarder kroner årligt i Danmark.