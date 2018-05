Ny metode til at beregne bilers brændstofforbrug, kan komme til at koste danske bilejere stort, hvis ikke regeringen forebygger det

Siden efteråret 2017 er nye bilmodellers brændstofforbrug testet efter en ny metode udstukket fra EU. Den skulle være mere præcis end den gamle testmetode, hvilket også betyder, at brændstofforbruget gennemsnitlig måles til at være 21 procent højere end førhen. Det betyder, at registreringsafgiften vil stige med 7.000 - 9.000 tusinde kroner, hvis ikke der kommer et regeringsindgreb.

Tallene er efter beregninger fra Skatteministeriet.

Udover en markant stigning i registreringsafgiften, vil der også være en forhøjet ejerafgift på de nye biler.

Men alt dette kan trods alt kun blive virkelighed, hvis ikke regeringen sætter en stopper for det. Og noget tyder på, at danske bilejere godt kan ånde lettet op.

»Det er jo glædeligt, at bilkøberne nu får et mere retvisende billede af, hvor langt deres nye bil kører på literen. Men danskerne skal naturligvis ikke ende med en ekstraregning, fordi EU implementerer nogle nye regler. Derfor har vi også haft en tæt dialog med bilbranchen om en fornuftig løsning, som sikrer en smidig overgang til den nye model, skaber ro på bilmarkedet og fortsat giver danskerne billigere biler”, siger skatteminister Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.

Sidste år samarbejdede regeringen og Dansk Folkeparti om en 'Aftale om Omlægning af Bilafgifterne', som lovforslaget så mundret hedder. Her havde man kalkuleret med, at den nye metode til at måle brændstofforbrug skulle være i brug i år 2020, og at man så derefter ville tilpasse bilafgifterne, så danskerne ikke ville komme til at mærke forskel.

'Skatteministeriet og bilbranchen er dog siden blevet opmærksomme på behovet for en hurtigere tilpasning af bilafgifterne på grund af den nye testmetode. Allerede i foråret 2018 forventes de første biler på markedet, hvor brændstofforbruget er målt udelukkende med den nye WLTP-metode,' står der i pressemeddelelsen.

2. maj har regeringen derfor fremlagt et ny lovforslag om, at der skal tages forbehold for den nye målingsmetode til at beregne brændstofforbrug, når bilafgifterne kalkuleres.

På den måde vil blandt andet registreringsafgiften være på samme niveau som i dag.

Du som bilejer skulle derfor ikke kunne mærke noget til, at EU har indført nye metoder til at beregne din bils brændstofforbrug.