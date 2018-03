Det svenske medie Dagens Industri har talt med række eksperter, der har afsløret, at internethandelsgiganten Amazon er på vej til Sverige og dermed også Danmark. Det er både godt og skidt, hvis man spørger detailhandelsekspert og direktør hos Efficiens og ekstern lektor ved CBS Per Østergaard Jacobsen.

»De har jo en stærk position og kapital, der gør, at de ikke er til at bide skeer med. Det er der helt sikkert nogen, som vil synes, det er træls. Andre vil være glade for potentialet der er i at få distribueret sine produkter gennem Amazon,« siger han.

Der er også en mere dyster side af den store internethandel, som de fleste normale forbrugere aldrig kommer til at opleve. Der er ifølge Per Østergaard Jacobsen nemlig eksempler på, at Amazon har taget nye produkter og kopieret dem for derefter at sælge dem som deres egne.

»De kan tage ens gode idé og så lave dem selv. Det er ikke kun rosenrødt og fantastisk,« siger Per Østergaard Jacobsen om Amazon, der ifølge finansmediet Forbes var den tredjestørste detailvirksomhed i verden i 2017.

Derudover kan man som leverandør også føle sig presset til at sælge sine varer til en lidt for billig pris.

»De (Amazon, red.) er ikke blege for at tryne deres leverandører. Som forbruger kan man føle, at de er serviceminded osv., men der er delte meninger hos leverandørerne. Her vil nogle føle sig trynet. De presses til at sælge deres varer med rabat, og hvis de ikke gør det, så bliver prisen for at have deres varer på Amazons lager reguleret,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil måske bruge ordet bølle om dem «

Amazon er også tidligere blevet kritiseret for ikke at betale skat i Storbritannien. Derudover har der været flere anklager om, at deres lagermedarbejdere arbejder under kummerlige forhold, og at de arbejder for en lige så kummerlig løn.

»Der har de deres egen røv fri«

Helt generelt vurderer Per Østergaard Jacobsen, at Amazons adfærd kan ramme dem på et tidspunkt. Derudover mener han også, at servicen hos Amazon kan have sine mangler.

»De er bøvlede og bureaukratiske. De bytter, hvis der er noget galt. Men de går tilbage til leverandøren og beder dem om at betale. Der har de deres egen røv fri.«

Han roser dog Amazon, der sælger egne og andre producenters produkter, for at forsøge sig med flere innovative tiltag. Eksempelvis har de eksperimenteret med at levere pakker med drone i Cambridge i England.

Det var den svenske avis Dagens Industri, som har talt med flere eksperter, der afslørede, at Amazon er i gang med at rekruttere svenske medarbejdere til en svensk lancering, og at de sandsynligvis også vil åbne op i Danmark og Finland på samme tidspunkt - til sommer. Det vil betyde, at man kan få leveret sin pakke fra Amazon meget hurtigere end i dag.