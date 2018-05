En egyptisk milliardær forventer børskrak på aktiemarkederne, og derfor har han placeret halvdelen af sin formue i guld for at sikre sig mod en eventuel kommende, økonomisk deroute.

Naguib Sawiris fortæller således til finansmediet, Bloomberg, at han har forudser, at ustabilitet i verden vil resultere i børskrak, og derfor foretrækker han at have sine værdier i guld frem for værdipapirer.

»Jeg synes, at aktiemarkederne er overvurderede, og jeg tror, at der vil på et tidspunkt - på en eller anden måde, vil komme et krak,« siger han.

Den egyptiske milliardær, der blandt andet har tjent sine penge på telekommunikation, fortæller i et interview, at han har købt guld for halvdelen af de omkring 5,7 milliarder dollar, svarende til 35,3 milliarder kroner, han er god for.

Det skyldes dog ikke ene og alene frygt for et krak.

Naguib Sawiris spår, at guldprisen vil stige fra de knap 1.300 dollar, som kursen er på nu, til 1.800 dollar per ounce (28,35 gram red.)

Han begrunder det med et støt voksende forbrug i asien.

»I sidste ende har du Kina, og de vil ikke stoppe med at forbruge. Folk har også tendens til at gå til guld i krisetider, og vi er fuld af kriser lige nu,« siger Naguib Sawiris blandt andet med henvisning til Mellemøsten og Nordkorea.

Naguib Sawiris spekulerer dog ikke kun i guld for at øge formuen. I Interviewet med Bloomberg fortæller han, at han også har store planer om at investere i fast ejendom i forventning om et boomende ejendomsmarked i Egypten.