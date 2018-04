'Røde' Claus Christensen lukker Restaurant Gl. Mønt i København efter 28 år som køkkenchef og restauratør.

Det skriver Berlingske.

Men den 59-årige kok har dog ikke tænkt sig at smide forklædet - tværtimod. I stedet skal han være køkkenchef og medejer på den nye restaurant Salon i Bredgade i lokalerne, der før tilhørte Le Sommelier. Det var Torben Olsen og Anders Houmann, der blandt andet driver Café Victor, PS Grill, Geist, The Market og Kanalen, som kom med tilbuddet til Claus Christensen.

Han lover, at spisekortet på Salon på Bredgade kommer til at være meget lig med det, som findes på Restaurant Gl. Mønt til og med lukkedag 20. april. Der kommer altså til at være franskinspireret mad om aftenen og mad med dansk islæt om dagen til frokost.

»Det er simpelthen hele Gl. Mønts DNA, som vi rykker ud og flytter,« siger Claus Christensen, der samtidig fortæller, at han kommer til at være 'Bamsen' på den nye restaurant.

»Det betyder, at det er mig, som bestemmer linjen. Jeg kommer til at svæve over de vise vande, fritaget fra at skulle beskæftige mig med regninger og lønninger og alt det pis. Jeg skal selvfølgelig lave mad, men jeg kommer ikke til at stå og pille løg,« siger Røde Claus, som i de senere år på Gl. Mønt har stået for køkkenet stort set alene.

Salon kan have tre gange så mange gæster som Claus Christensens gamle restauration. Hans nye restaurant kommer også til at have åbent alle ugens syv dage til frokost og aften, hvor Gl. Mønt kun havde åbent onsdag til fredag.

På sin egen hjemmeside skriver Claus Christensen blandt andet:

'Et gammelt ordsprog siger: Når en dør lukker sig, åbner sig en anden. Jeg har haft den store glæde og berigelse at have beværtet dejlige, søde og morsomme gæster på Restaurant Gl. Mønt siden 1990. Og nu er det tid for mig til at lukke døren, og sætte et punktum for denne æra. Døren, der åbner sig for mig, er på en ny lokalitet.'

'Jeg flytter mig selv, mine visioner og ideer, og alt det jeg i mit lange liv har stået for, både gastronomisk og i forhold til kunst, bøger og klub, videre. 'Salon', tidligere 'Le Sommelier' i Bredgade, bliver min nye base. Her fortsætter jeg min gastronomiske og kunstneristiske vision, og det bliver en fryd at gense jer alle her,' skriver han.