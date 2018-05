Åkær Gods stævner Odder Kommune for intet mindre end 39 millioner kroner.

Det skriver TV2 Østjylland.

Godset har rejst en erstatningssag på nøjagtig 39.140.000 mod Odder Kommune, da kommunen ifølge godset har forsømt oprensning af Åkær Å, og at det har ført til et stort værdi- og udbytte tab for Åkær Gods.

Åkær Gods' ejer, Johan Koed-Jørgensen, mener, at den manglende oprensning af åen har ført til forsuring (forsuring opstår, når jorden udsættes for syrepåvirkning, red.) af godsets jord:

»Det er jo klart, at hvis planterne står i vand, som de har gjort. Så får de ikke et ordentligt rodnet, og så avler vi ikke nok. De skal rense det op, så drænene kan virke efter hensigten,« fortæller Johan Koed-Jørgensen til TV2 Østjylland.

Sådan ser Åkær Gods ud i dag

Johan Koed-Jørgensen har jord i fem forskellige kommuner, men til TV2 Østjylland fortæller han, at det kun er et problem i Odder Kommune.

Borgmesteren fra Odder Kommune, Uffe Jensen, har ingen kommentarer, andet end at beløbet af temmelig højt:

»39 millioner kroner vil være et alvorligt slag. Men ellers ingen kommentarer,« siger han til TV2 Østjylland.