18.000 tv-kunder har i løbet af årets første tre måneder vinket farvel til TDC. Og selvom telegiganten samtidig har vundet 46.000 nye mobilkunder, er der grund til bekymring hos selskabets ledelse, vurderer ekspert.

Det skyldes ikke mindst, at de mange tusinde opsagte tv-abonnementer i årets første kvartal følger en trist tendens for TDC, der i 2017 mistede hele 80.000 tv-kunder.

»Det er et yderst presserende problem, der skal løses hurtigst muligt. For mig at se er det TDCs største problem i øjeblikket. De er ikke konkurrencedygtige nok på det her område, og de følger ikke med danskernes ændrede tv-vaner,« siger senioranalytiker hos Sydbank, Morten Imsgard, der har indgående kendskab til telebranchen.

Ifølge eksperten betyder et opsagt tv-abonnement ofte et permanent farvel fra kunderne, og derfor gnider det salt i såret, at kundeflugten inden for det vigtige forretningsområde fortsat er i gang.

»Det gør rigtig, rigtig ondt at tabe så mange kunder. Det er mere kritisk at miste tv-kunder, fordi det historisk set har været loyale kunder, som man så også har kunnet ringe op for at tilbyde bredbånd og mobiltelefoni. Og mens man kan tabe en mobilkunde og så vinde samme kunde igen nogle kvartaler senere, så er det mit indtryk, at man ikke får tabte tv-kunder igen,« siger Morten Imsgard.

Han vurderer, at TDC, for at sætte en prop i kundeflugten, har overordentligt travlt med at tilbyde deres kunder nye produkter, der nedbryder grænsen mellem faste tv-pakker og alskens streamingtjenester som HBO og Netflix.

»Den vigtigste opgave, de har, er at udviske grænsen mellem streaming og traditionelt tv. De tabte kunder kan ikke se værdien i det, YouSee (en del af TDC Group, red.) leverer, og det er et udtryk for, at mange danskere i disse år tager et opgør med, hvordan man ser tv,« siger Morten Imsgard.

Alt er dog ikke skidt for TDC, og regnskabet viser trods alt forbedrede takter fra telegiganten, lyder det fra eksperten.

»Overordnet set kommer de relativt godt i gang med 2018, fordi mobilforretningen er i bedre form end længe. Man skal huske, at TDC kommer ud af en periode med maksimalt pres på alle forretningsområder, men nu er der en grund til at være forsigtig optimist.«

TDCs topchef, Pernille Erenbjerg, siger i en kommentar til regnskabet, at hun er tilfreds med kvartalsresultatet.

»Vi har siden lanceringen af vores strategi for to år siden arbejdet hen mod at vende udviklingen og skabe vækst i vores forretning i 2018. Regnskabet bekræfter, at vi når målet i år. Vi står med et markant stærkere TDC Group end for to år siden,« siger hun.