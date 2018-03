Coop vil sælge det kæmpestore ejendomskompleks Sønderhøj og MegaSyd i Aarhus-bydelen Viby. Supermarkedsgiganten har ejet dele af den omkring 114.000 kvm store grund siden 1904.

I en pressemeddelelse fortæller Coop's bestyrelsesformand Lasse Bolander, at de milliarder af kroner, salget af ejendomskomplekset forventes at indbringe, skal bruges på at afvikle gæld og sætte Coops butikker i stand.

Coop har tidligere drevet FDBs Viby Fabrikker på området, men de sidste 25 år har koncernen i stedet opført og udlejet ejendomme på den store grund.

Blandt de nuværende lejere er Arla Foods, Erhvervsakademi Aarhus, Kvickly og Bauaus. Området huser også indkøbscentret MegaSyd og ejendomskomplekset Sønderhøj.

»Vi er nu færdige med udviklingsprojektet, der blev sat i gang i begyndelsen af 1990erne og har i dag et ejendomskompleks i meget høj kvalitet, med store stabile lejere, optimal geografisk placering og lange lejemål for langt den største del,« siger bestyrelsesformand i Coop Lasse Bolander i pressemeddelelsen.

Coop oplyser, at de den seneste tid har fået flere henvendelser fra både danske og internationale investorer, som udviser interesse i at købe ejendomskomplekset.