Iskiosken Monacohallen på Dyrehavsbakken fik 22. maj besøg af Fødevarestyrelsens kontrolhold. Det udløste en sur smiley og to bøder på i alt 15.000 kroner.

Det fremgår af denne kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

Den første skyldes blandt andet, at man fandt 12 melposer a 10 kg, hvor der var tegn på, at de var blevet gnavet i, og man fandt rotteekstrementer ved melposerne. Af poserne fremgik det, at de var produceret 27. februar 2018. Man fandt dog ikke spor efter rotter i salgsområdet. Det udløste en bøde på 10.000 kroner. Virksomheden oplyste på stedet, at de ville lukke ned, gøre rent og tillkalde et skadedyrsfirma.

Monacohallen. Foto: Wikimedia Commons/Leif Jørgensen Monacohallen. Foto: Wikimedia Commons/Leif Jørgensen

Derudover fandt man gamle madrester, støv mm. under hylder på lageret og vægge. På gulvet i produktionslokalet var der gamle madrester, og man fandt indtørrede dejrester på produktionsbordet omkring en røremaskine. Endvidere fremgår det af kontrolrapporten, at døren ind til produktionslokalet var sort med snavs. Da Monacohallen i maj 2017 havde fået en indskærpelse for manglende rengøring, udløste ovenstående en bøde på 5.000 kroner. Virksomheden oplyste på stedet, at man ville gøre hovedrent.

BT har været i kontakt med Bakken, der har følgende kommentar til fundet af rotteekstrementer.

'Det pågældende lager bliver i det daglige ikke brugt til opbevaring af fødevarer og blev i vinter, efter at ejeren selv havde konstateret spor af rotte, sikret efter alle kunstens regler, herunder med melbælter og elektroniske rottefælder, hvorved problemet blev elimineret. Efterfølgende har man sikret stedet, så det ikke er muligt for rotter at komme ind på lageret. Siden da har der ikke været besøg af skadedyr, og efterladenskaberne fra før rottesikringen er nu også blevet fjernet i forbindelse med rengøring. Hvis der havde været et aktuelt skadedyrsproblem, så var forretningen med sikkerhed blevet lukket af fødevarestyrelsen, hvilket den ikke er blevet - forretningen har tværtimod åbent,' lyder det fra Bakken.