Overenskomster for over en halv million mennesker i kommuner og regioner er faldt på plads, lyder det.

Der indkaldes til pressemøde om en ny overenskomst på det kommunale og regionale område. Det oplyser KL i en pressemeddelelse.

Det endelige tidspunkt kendes ikke, men dørene åbnes fra klokken 12.30.

Ifølge Ritzaus oplysninger ventes en aftale at blive præsenteret i løbet af eftermiddagen.

Parterne tog hul på de afsluttende forhandlinger tirsdag og er lørdag blevet enige om en overenskomstaftale.

I sidste uge faldt overenskomsten for 190.000 statsansatte på plads. De fik en stigning i lønrammen på 8,8 procent over to år.

Den plejer at udstikke rammerne for de mange tusinde kommunalt og regionalt ansatte.

8,8 procent var, hvad staten spillede ud med, mens de statsansattes forhandlere havde lanceret et krav om en tocifret lønstigning.

Sådan gik det ikke. Til gengæld fik de noget andet på andre områder inden for lavtlønnede, barsel og fleksibilitet, som også kaldes de blødere områder.

Det har været meget vanskelige forhandlinger på grund af det store reallønstab som følge af den høje inflation og en usikker økonomisk prognose fremadrettet.

På det kommunale område drives blandt andet daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

Sammenlagt forhandles der ifølge FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) på vegne af cirka 150.000 ansatte i regionerne og godt en halv million ansatte i kommunerne.

/ritzau/