Den svenske gigant Ikea har åbnet 19 butikker det seneste år, og snart kommer Sydamerika på verdenskortet.

Stockholm. Flere nye butikker og stigende e-handel giver vokseværk hos møbelgiganten Ikea, der særligt vinder frem på det kinesiske marked.

Samlet lød salget på knap 290 milliarder kroner i det seneste regnskabsår, der løb til udgangen af august. Det er en stigning på 4,5 procent det seneste år.

Det fremgår af årsregnskabet fra Inter Ikea Systems, der ejer rettighederne til Ikea-brandet.

Der blev i løbet af året åbnet 19 nye Ikea-butikker, og der kom to nye lande på verdenskortet i form af Indien og Letland.

Samlet er der 422 Ikea-butikker på tværs af 50 lande. Fem af butikkerne er i Danmark. Næsten en milliard besøgte en Ikea-butik i løbet af det seneste år.

I løbet af de kommende år vil der blive åbnet de første Ikea-butikker i Sydamerika, og desuden er butikker på vej i blandt andet Mexico, Ukraine, og Filippinerne.

Ikea er ved at omstille sig til en fremtid, hvor en større del af kundernes indkøb foregår på nettet.

- Vores kunder har store drømme for boligen, men mange har ikke de store midler at gøre godt med. Derfor arbejder vi på at gøre Ikea endnu mere tilgængelige for både vores eksisterende og nye kunder.

- Vi ved, at 80 procent af forbrugerne starter deres indkøb online, siger Ikeas topchef, Jesper Brodin, i en pressemeddelelse.

Ikea har blandt andet udrullet et koncept i USA og Storbritannien, hvor kunderne kan betale for at få samlet møblerne.

Ikeas fem danske butikker er i Taastrup, Gentofte, Odense, Aarhus og Aalborg.

Ikea blev stiftet i 1943 af svenskeren Ingvar Kamprad, der byggede forretningen op til at være et verdensomspændende varemærke, hvor der i dag er 208.000 ansatte.

Ingvar Kamprad var 91 år, da han døde 27. januar i år.

