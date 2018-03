Kinesisk mobilgigant har fokus på kameraet i deres nye smartphone, der bliver verdens første med tre linser.

Paris. Instagram, Facebook og Tinder er blot nogle af de mange apps på smartphones, hvor man som bruger gerne vil have så skarpe billeder som muligt.

Det kan måske have haft betydning for, hvorfor det kinesiske mobilselskab Huawei med deres nylancerede smartphone fokuserer på kameraet.

Huaweis nye model P20 Pro bliver nemlig verdens første telefon med et kamera med tre linser, hvilket giver billeder med det højeste antal pixels på markedet.

De tre kameraer er på henholdsvis 40 megapixels, 20 megapixels og 8 megapixels.

Derudover byder modellen på et 24 megapixel selfiekamera med kunstig intelligens, der giver mulighed for 3D portrætlys.

Kunstig intelligens giver mulighed for at identificere og adskille objekter og omgivelser, som den bruger til at indstille kameraet optimalt. Kameraet kan blandt andet identificere objekter i bevægelse og stille skarpt på dem.

Modellen blev præsenteret tirsdag i Paris, hvor den lidt billigere model Huawei P20 også blev præsenteret. Den har ligeledes et 24 megapixels selfiekamera, men har til gengæld ikke tre linser som dens storebror.

Den vejledende udsalgspris for Huawei P20 er 4799 kroner, mens den vejledende udsalgspris for Huawei P20 Pro er 6299 kroner.

Huawei er en af verdens førende producenter af data- og telekommunikationsudstyr.

Huawei har mere end 9900 medarbejdere i Europa.

/ritzau/