Carlsberg melder om fremgang i Kina, mens væksten på hjemmebanen i Europa står stille.

Stor fremgang i Asien har sikret fremgang til Carlsberg i tredje kvartal.

Bryggeriet solgte for 18,5 milliarder kroner i juli, august og september. Det er fem procent højere end samme periode året før.

Det viser Carlsbergs regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Bryggeriet fremhæver selv en god udvikling i Kina, Laos, Malaysia, Singapore og Vietnam.

I Kina er det blandt andet ølmærkerne Tuborg og 1664 Blanc, som har trukket salget op.

Til gengæld har salget i Indien været faldende - blandt andet på grund af stigende afgifter - mens Nepal har budt på tilbagegang.

- Især Asien fortsætter de gode resultater. Toplinjen i Vesteuropa var solid set i lyset af et svært sammenligningsgrundlag på grund af den meget tørre og varme sommer sidste år, siger topchef Cees t' Hart i en kommentar til regnskabet.

Mens Asien samlet set har budt på fremgang for Carlsberg, står væksten stille i Vesteuropa. Det er trukket ned af lande som Frankrig og Storbritannien.

Til gengæld melder Carlsberg om gode takter på hjemmebanen i Danmark og også højere salg i Schweiz, Polen, Serbien, Grækenland og Bulgarien.

Den mest negative del af regnskabet er i Østeuropa, hvor Carlsberg må notere en negativ vækst.

Det forklares delvist med, at salget sidste år blev hjulpet af VM i fodbold i Rusland, at vejret i år har været køligere, og at der har været stor konkurrence blandt bryggerierne.

Regnskabet indeholder kun salgstal - og der er dermed ikke tal for Carlsbergs indtjening.

Carlsberg indikerede dog i sidste uge, at resultaterne har været bedre end ventet, da bryggeriet opjusterede forventningerne til, hvor mange penge det forventer at tjene i år.

Carlsberg forventer i år at tjene ti procent mere end i 2018, hvor bryggeriet fik et driftsoverskud på 9,3 milliarder kroner.

/ritzau/