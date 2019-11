Kina er et voksende marked for Danish Crown, når det kommer til at afsætte svinekød. Ny stor aftale er lavet.

Danish Crowns forretning i Kina står til at blive endnu større. Landet, der har små 1,4 milliarder indbyggere, er storforbruger af svinekød.

Nu har Danish Crown indgået en aftale med landets største fødevarevirksomhed, Cofco, der vil sikre Danish Crown et salg på 100 millioner dollar i 2020. Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtigt glade for aftalen med Cofco Meat Holdings. Den sætter to streger under, at vi i Danish Crown har nået en status som foretrukken leverandør for den største aktør på det kinesiske marked, skriver Danish Crowns salgsdirektør i Kina, Niels Knudsen.

Der er tale om en rammeaftale på 100 millioner dollar eller 672,5 millioner kroner i 2020. Danish Crown understreger, at der er rammens bund og at salget kan blive endnu større.

Selskabet skriver, at man har handlet med Cofco i en længer periode, og at nogle af de største kontrakter målt i værdi i selskabets historie har været med det kinesiske selskab.

Danish Crown har længe fokuseret på det kinesiske marked, der er i hastig vækst. Kineserne er historisk glade for svinekød og storforbrugere af samme.

Kina er ikke blevet mindre vigtig for Danish Crown, efter at selskabet i august solgte sine britiske aktiviteter fra. Storbritannien har ellers været et kernemarked for Danish Crown og var afgørende for hele den danske svineproduktions opståen.

Men de britiske aktiver havde længe givet underskud og blev altså solgt fra.

I sit halvårsregnskabet fortalte Danish Crown, at netop Kina havde opvejet modvinden på andre markeder.

- På få måneder er et svagt marked og et delvist stop for eksport til Kina blevet vendt til rekordstore stigninger i noteringen på grisekød båret af netop eksport til Kina, skrev Danish Crown i sit regnskab for første halvår.

Det viste en omsætning på 30,6 milliarder kroner og et resultat på 786 millioner kroner.

