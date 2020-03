Efter amerikanske bekymringer om datasikkerhed og afpresning får datingappen Grindr nye ejere.

Datingappen Grindr er blevet solgt for et beløb svarende til fire milliarder kroner.

Det har appens hidtidig ejer, Beijing Kunlun Tech, oplyst børsen i Shenzhen sent fredag.

Datingappen slår sig op som verdens største af sin slags rettet mod homo-, bi- og transseksuelle. Den fungerer ligesom andre kendte datingsapp som for eksempel Tinder ved, at man kan finde personer at date i sit nærområde.

Men appens kinesiske ejere har tiltrukket sig opmærksomhed fra både den amerikanske regering og norske forbrugerorganisationer.

Den amerikanske regering har meget offentligt luftet bekymringer over, at brugernes data kan misbruges af den kinesiske regering.

USA er bekymret for, at Kina vil forsøge at afpresse personer i det amerikanske regeringsapparat med oplysninger, som er hentet gennem appen.

I Norge har en forbrugerorganisation klaget over, at appen har handlet i strid med EU-regler ved at sælge brugernes gps-oplysninger, alder og køn til reklameformål.

Beijing Kunlun Tech har besluttet sig for at sælge 98,59 procent af sit ejerskab af Grindr til San Vicente Acquisition, der er et holdingselskab i USA.

Datingappen blev oprindeligt udvikling af Joel Simkhai fra Los Angeles i USA.

I januar 2016 købte Beijing Kunlun Tech omkring 60 procent af ejerskabet for 600 millioner kroner. To år senere blev resten af ejerskabet købt for cirka en milliarder kroner.

Aftalen mellem Beijing Kunlun Tech og San Vicente Acquisition afventer nu de amerikanske myndigheders godkendelse.

Datingappen har over tre millioner brugere i næsten 200 lande. Appen er forbudt i en række lande herunder Tyrkiet, Kina og Saudi Arabien.

Egyptiske LGBT-aktivister har tidligere ifølge den britiske avis The Independent opfordret seksuelle minoriteter i landet til at undgå appen, fordi staten angiveligt brugte den til at finde og arrestere homoseksuelle.

/ritzau/AFP