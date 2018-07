Kinesisk domstol har midlertidigt forbudt salg af computerchips fra den amerikanske producent Micron i Kina.

København. En kinesisk domstol forbyder midlertidigt salg af computerchips fra den store amerikanske producent Micron. Det skriver Bloomberg News.

Ifølge mediet er det et patentsøgsmål fra konkurrenten United Microelectronics, der har fået den kinesiske domstol til stoppe Microns salg i Kina.

Forbuddet skriver sig ind i den handelskrig, der er ved at udvikle sig mellem Kina og USA.

Kina er på linje med Europa i en eskalerende handelskrig med USA, hvor der allerede er indført straftold og gengældt, siden USA egenhændigt indførte told på stål og aluminium tidligere i år.

USA har tidligere indført sanktioner mod det store kinesisk teleselskab ZTE.

Allerede i starten af juni fortalte Micron, at dets kontorer i Kina var blevet ransaget af myndighederne.

Det blev her vurderet, at myndighederne kiggede på markante prisstigninger i branchen. Tirsdagens afgørelse relaterer sig dog øjensynligt ikke til den ransagning.

Micron Inc. er en af verdens største producenter af hukommelseschips til computere så som DRAM, Flash og Memory-kort.

De bliver brugt i alt fra biler, computere, smartphones og datacentre.

Markedet for computerchips er boomet i takt med, at it spreder sig overalt. Ikke bare i smartphones, men i intelligente løsninger i så godt som alle industrier.

I 2017 omsatte Micron for 20,3 milliarder dollar - 130 milliarder kroner. Resultatet landede på 5,7 milliarder dollar - 36 milliarder kroner.

Micron henter ifølge Marketwatch over halvdelen af sin omsætning i Kina.

Aktierne i Micron falder ifølge Bloomberg med over fem procent efter nyheden brød ud.

/ritzau/