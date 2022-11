Lyt til artiklen

Krigen i Ukraine, Beijings coronaforanstaltninger og faldende aktiekurser.

Faktorer, der har fået de rigeste kinesers formuer til at skrumpe. Det viser den årlige rangliste over Kinas rigeste mennesker.

Det skriver The Guardian.

For at komme på Hurun Rich-listen skal man have en formue på 5 milliarder yuan, hvilket svarer til 5,13 milliarder danske kroner. Det formåede 'kun' 1305 kinesere at opretholde i år. Det er et fald på 11 procent i forhold til sidste år.

Den samlede formue for listens medlemmer lød på hele 26 trillioner danske kroner, hvilket er et fald på hele 18 procent i forhold til sidste år.

Antallet af personer med en formue på 74 milliarder kroner er faldet med 29, og antallet af dollarmilliadærer er faldet med hele 239.

»I år har vi set det største fald i Hurun China Rich-listen i 24 år,« fortæller bestyrelsesmedlem og researcher for Hurun Report, Rupert Hoogewerf.

Den internationale valutafond forudser, at Kinas økonomi formentlig kun vil vokse med 3,2 procent i 2022, hvilket er den langsomste hastighed siden 1980erne, hvis man ser bort fra 2020, hvor økonomien kun voksede med 2,4 procent på grund af coronakrisen.