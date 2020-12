Væksten i Kinas eksport i november var langt højere end forventet, og handelsoverskuddet satte rekord.

Kina havde i november den største fremgang i landets eksport i næsten tre år.

Det fremgår ifølge nyhedsbureauet AFP af en opgørelse fra de kinesiske toldmyndigheder mandag.

I alt blev der afskibet for 268 milliarder dollar til udlandet. Det er 21,1 procent højere end i samme måned året før og den største stigning siden februar 2018.

Analytikere havde ifølge Bloomberg News ventet en stigning på kun 12 procent. Den større end ventede eksport skyldes især en stor efterspørgsel på medicinske varer samt elektronik.

Til gengæld var en vækst i importen på 4,5 procent lavere end analytikernes estimat på 7,0 procent.

Tallene viser også, at Kina i november havde et handelsoverskud over for resten af verden på 75,4 milliarder dollar. Det svarer til 462,5 milliarder kroner.

Det er ifølge AFP det største månedlige overskud, siden Kina i 1990 begyndte at offentliggøre handelstal.

En økonom fra finanshuset ING siger til AFP, at det overraskende store overskud skyldes, at importører i vestlige lande af frygt for nye nedlukninger bestilte ekstraordinært mange varer i november forud for jul og nytår.

I oktober havde Kina et plus på handelsbalancen på knap 59 milliarder dollar. Tallet udgør forskellen på værdien af eksporten og importen.

I forhold til USA, der er verdens største økonomi, havde Kina, der er den næststørste økonomi globalt, et overskud fra samhandlen på 37,4 milliarder dollar.

Ubalancen i handlen mellem de to lande har været et stridspunkt i de fire år, Donald Trump har været USA's præsident.

Trump har lagt told på varer fra Kina og krævet, at Kina øger sin import af amerikanske produkter, deriblandt landbrugsvarer, for at rette op på skævheden.

/ritzau/