I årets første kvartal voksede Kinas økonomi med 6,4 procent. Det bekræfter, at den er på vej op, lyder det.

På trods af en toldkrig med USA voksede Kinas økonomiske vækst med 6,4 procent i årets første kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Det er lidt bedre end analytikernes forventninger, der ifølge nyhedsbureauet AFP lød på 6,3 procent.

Det viser tal fra den kinesiske regering onsdag.

- Der er en styrket forventning til og tro på markederne, som igen opretholder fremdriften i stabiliteten, skriver Kinas statistikbureau i en meddelelse ifølge AFP.

Væksten matcher tallet fra sidste kvartal og er den svageste vækst siden 2009.

- Dette bekræfter, at Kinas økonomiske vækst er ved at rejse sig efter at have ramt bunden. Dette momentum vil sandsynligvis fortsætte, siger Tai Hui fra finanshuset JP Morgan Asset Management.

Kina præsenterede i marts planer om massive skattelettelser, afgiftsnedsættelser og finansieringsstøtte.

De kinesiske myndigheder er nødt til at balancere mellem behovet for at støtte private virksomheder, der har brug for kredit, og behovet for ikke at øge den totale gæld i landet.

/ritzau/