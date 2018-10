Handelskrigen mellem USA og Kina sætter så småt sine spor i væksten i Kina, vurderer analytiker.

Beijing. Kinas økonomi vokser langsommere end tidligere, og handelskrigen med USA er med til at presse væksten.

Økonomien voksede med 6,5 procent i juli, august og september, når man ser på bruttonationalproduktet, bnp.

- Kinas økonomi vokser fortsat i et imponerende tempo, men den høje vækst er under pres af den verserende handelskrig med USA, siger chefanalytiker Allan Sørensen fra Dansk Industri i en kommentar.

USA og Kina har bekriget hinanden på handel gennem det meste af 2018.

USA's præsident, Donald Trump, er oprørt over, at amerikanerne har et stort handelsunderskud over for Kina.

Det betyder, at landet importerer markant flere varer, end der bliver sendt den anden vej.

Trump har derfor lagt told på omkring halvdelen af de varer, som kineserne eksporterer til USA, og Kina har lanceret et lignende tiltag over for amerikanerne.

Kina forsøgte i starten af oktober at afbøde en del af konsekvenserne af handelskrigen ved at lempe kravene til, hvor mange penge bankerne skal polstre sig med.

Det kan give flere lån til virksomheder og privatpersoner til gavn for væksten i økonomien.

Den danske eksport til Kina er også under pres. Efter mange år med fremgang er den i de første otte måneder af året faldet med næsten ti procent.

Det er blandt andet pels, medicin og kød, som er gået tilbage.

- Det er meget usædvanligt, at vi har tilbagegang i eksporten til Kina. Vi har aldrig før haft tilbagegang i den størrelsesorden, og udviklingen over det seneste år viser, at vi også kan møde modgang på det kinesiske marked, skriver Allan Sørensen.

Den kinesiske regering har et mål om en vækst på 6,5 procent i år. I 2017 voksede Kinas økonomi med 6,9 procent.

