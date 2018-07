Kina beskylder USA for at starte handelskrig, efter at USA har indført told på kinesiske varer for milliarder.

Beijing. Tidligt fredag morgen - klokken 06.01 dansk tid - trådte en planlagt amerikansk told på kinesiske importvarer for 34 milliarder dollar i kraft.

Og kinesernes svar kom prompte.

Kina er "tvunget til at tage de nødvendige modforanstaltninger", oplyser landets handelsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ministeriet oplyser videre, at USA's handlinger har gjort alvorlig skade på verdens forsyningsleverancer og udløst uro på det globale marked.

- USA har overtrådt reglerne fra WTO (Verdenshandelsorganisationen, red.) og lanceret den største handelskrig i økonomisk historie til dato, skriver handelsministeriet ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Denne type opkrævning af told er typisk mobning, tilføjer ministeriet.

Ifølge AFP ventes Kina således at svare igen med egne toldafgifter "dollar for dollar", efter at præsident Donald Trump har pålagt adskillige kinesiske varer en told på 25 procent.

Det gælder blandt andet på maskiner, elektronik, biler og computerharddiske.

Mens en handelskrig lurer, har Trump gentagne gange sagt, at han ikke har tænkt sig at give efter og ændre kurs.

- Nej, nej, nej, nej. Flere toldafgifter kan indføres mod Kina, hvis vi ikke får en aftale i stand. Men jeg vil gerne slå fast, at Kina er interesseret i en aftale, og det er jeg også. Men det skal være en retfærdig aftale for dette land, sagde han søndag.

USA har tidligere klaget over Kinas politik, som ifølge amerikanerne enten er at stjæle nøgleteknologi fra vestlige selskaber eller tvinge selskaberne til at afstå det.

Hos Dansk Industri finder man udviklingen stærkt bekymrende.

- Det er, som om USA åbner den ene front efter den anden, udtaler Peter Thagesen, der er underdirektør i erhvervsorganisationen.

Han påpeger samtidig, at Kina ikke umiddelbart ønsker en handelskonflikt med USA. Alligevel vil tolden få kineserne til at svare igen, vurderer han.

/ritzau/