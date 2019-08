Efter USA har varslet ny told på kinesiske varer siger kinesisk talsmand, at landet er klar til handelskrig.

Torsdag varslede USA's præsident, Donald Trump, at landet vil lægge en ny told på varer fra Kina.

Det er en ny eskalering i handelskonflikten mellem de to lande.

USA har allerede lagt en told på 25 procent på udvalgte varer. En talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium siger fredag ifølge Reuters, at Kina "ønsker ikke en handelskrig, men er ikke bange for at udkæmpe en".

Den nye udviklingen i handelskonflikten mellem de to lande har allerede sendt finansmarkederne i rødt.

/ritzau/