Coronakrisen har været hård for mange. Ikke mindst rejsekoncernen Kilroy, som det ellers kørte ret godt for før verden lukkede ned.

De gik fra en omsætning på 1,7 milliarder kroner i 2019 og gik ud af 2020 med en negativ nettoomsætning på 26 millioner kroner. Et tab på 147 millioner kroner.

»Det var jo fuldstændig grotesk,« siger koncernchef Claus H. Hejlesen til Finans.

Årsagen er selvfølgelig, at man mistede alle de kunder, der ellers havde planer om at benytte sig af virksomhedens skræddersyede rejser.

Men der gik også 600 millioner kroner til at refundere de rejser, der allerede var solgt. Koncernchef Claus H. Hejlesen er ret sikker på, at de er det selskab i branchen, der er hårdest ramt.

Kilroy har endda fået gavn af hele syv forskellige hjælpepakker i de lande, hvor selskabet opererer.

Alligevel har de tabt hele deres egenkapital, som lå på 100 millioner kroner. Derfor har Kilroy været nødt til at finde nogle nye penge til egenkapitalen for at sikre selskabets overlevelse. Det hele med nød og næppe.

Claus H. Hejlesen er dog fortrøstningsfuld. Nu ser han fremad.