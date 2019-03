Tirsdag begynder en opsigtsvækkende retssag i Sø- og Handelsretten. Keramikeren Anne Black har sagsøgt supermarkedsgiganten Netto for flere millioner. Og sagen kan få enorm betydning.

Det hele startede i marts 2016, hvor Anne Black fik sig et gevaldigt chok, da hun så Nettos tilbudskatalog.

Discountsupermarkedet reklamerede med en vase, en urtepotte og en lågkrukke til spotpris. Anne Black kunne genkende varerne, som efter hendes mening ligner keramik, hun selv sælger i sin virksomhed Anne Black Aps - til en langt højere pris.

»Jeg følte indignation, da jeg første gang blev opmærksom på varerne i Netto, og jeg følte mig forurettet. Det er simpelthen så nemt for store mastodonter at kopiere varer fra kunsthåndværkere som mig selv,« har Anne Black tidligere sagt til B.T.

Indignationen førte til et sagsanlæg ved Sø- og Handelsretten, som til Nettos store fortrydelse begynder i dag, tirsdag.

»Jeg mener ikke, at det er kopier,« siger Nettos direktør, Michael Løve til DR og tilføjer, at sagen skader Nettos omdømme.

Afviste forlig til en million

Han erkender, at Nettos varer ligner Anne Blacks, men påstår at det samme gælder mange andre keramikvarer i den periode, simpelthen fordi det var trenden tilbage i foråret 2016.

Alligevel tilbød Netto og deres leverandør af keramikvarerne, Ronald A/S, Anne Black en forligssum på en million kroner, en undskyldning for sagsorløbet og en fælles udtalelse, hvor begge parter tager afstand fra kopiering af dansk design.

Netto ville dog ikke erkende, at de havde solgt kopivarer.

Men Anne Black har takket nej til Nettos forlig.

Dels fordi pengene ifølge Anne Black slet ikke dækker sagsomkostningerne og de tab i indtægt, hun har lidt som følge af kopi-sagen.

Og dels fordi hun mener, sagen er principiel. En holdning Brancheforeningen, Design Denmark, er enig i.

»Jeg ser mange tilbudskataloger fra forskellige firmaer, hvor jeg kan genkende produkter fra kolleger, som jeg ved har brugt deres liv på at gøre deres kunsthåndværk og design til en levevej,« siger Anne Black til DR.

Beskyldt for kopiering igen

En af dem er stifter og kreativ direktør for Cam Cam Copenhagen, Sara Giese Camre.

I et Netto-tilbudskatalog fra oktober 2018 kunne hun se, hvordan en uro til 50 kroner efter hendes mening alt for meget ligner den, som Cam Cam Copenhagen sælger for 249 kroner.

Det hollandske selskab A Little Lovely Company kunne i samme tilbudskatalog se, at en natlampe, der står til 12,95 euro, knap 100 kroner, sælges i Netto for 25 kroner. Eller i hvert fald en natlampe, som har stor lighed med det hollandske selskabs.

Netto beskyldes for at sælge kopiprodukter. Foto: Cam Cam Copenhagen, Salling Group. Grafik: Michelle Falk Hansen Vis mere Netto beskyldes for at sælge kopiprodukter. Foto: Cam Cam Copenhagen, Salling Group. Grafik: Michelle Falk Hansen

Sara Giese Camre fortalte dengang til B.T., at hun ikke mente, det kunne betale sig at lægge sag an, da en eventuel erstatning ikke ville stå til mål med sagsomkostningerne.

Anne Black kræver en erstatning på tre millioner kroner plus sagsomkostninger for den skade på hendes brand, Netto har forårsaget ved at reklamere med og sælge de lignende varer i en periode på 14 dage.

»For os er det en årelang kamp at manifestere os på markedet, og det kræver en lang arbejdsproces at skabe et produkt. Men fordi de store virksomheder har store muskler, kopierer de uden at blinke,« siger Anne Black.

Det forventes, at der falder dom i sagen ved Sø- og Handelsretten om cirka to måneder.