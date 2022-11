Lyt til artiklen

Tidligere på måneden begærede det danske interiør- og legetøjsmærke Fabelab sig selv konkurs.

Nu er det blevet opkøbt af to kendte iværksættere sammen med det danske selskab Luxkids.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Det er iværksætterne Jesper Buch og Casper Blom, der sammen med Luxkids har opkøbt Fabelab, som den seneste tid blandt andet har lidt under et svigtende salg.

I en pressemeddelelse fortæller Casper Blom, der er administrerende direktør i Reshopper, at man vil føre forretningen videre:

»Vi glæder os til at kunne afsætte Fabelab’s fantastiske varer til danske børnefamilier via Reshopper’s markedsplads app og egne fysiske butikker,« fortæller han.

Jesper Buch, der er en dansk iværksætter, investor og medstifter af Just Eat, blev for alvor et kendt navn herhjemme, efter han blev en af 'løverne' i DR-programmet 'Løvens Hule'. Han har ifølge Finans en ejerandel på fem-ti procent i Reshopper.

Fabelab blev grundlagt i 2018.