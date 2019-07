Ifølge Forbrugerombudsmanden har en ejendomsudvikler og to mæglere vildledt om størrelserne på de lejligheder, de forsøgte at sælge i prestigebyggeri i København. Alligevel slipper de for straf.

Der er tale om lejligheder i den københavnske inderhavn, og områderne hedder Kærholm og Engholmene. De tre selskaber er ejendomsudvikleren NPV A/S og de to ejendomsmæglere Niels Hald Amager A/S og Lone Bøegh Henriksen A/S.

I en pressemeddelelse beskriver Forbrugerombudsmanden sagen, der tager sit udgangspunkt i 2015.

Her blev lejligheder i de to projektbyggerier udbudt.

I den forbindelse var der udarbejdet plantegninger for lejlighederne.

Her kunne man blandt andet læse de enkelte lejligheders størrelser, men ifølge Forbrugerombudsmanden så var de opgivne m2 i de forskellige værelser fundet ved det tinglyste areal.

Altså med mure, skakter osv. inklusive. Og ikke det reelle gulvareal.

'Det er efter min opfattelse vildledende, at NPV oplyste arealerne i de enkelte rum på plantegningerne i salgsmaterialet inklusive murværk, så lejlighederne fremstod betydeligt større over for køberne, end de ville blive, også ifølge selskabets ansøgning om byggetilladelse,' siger Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, i pressemeddelelsen.

Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe

Forbrugerombudsmanden er blevet gjort opmærksom på sagen via en køber, der har klaget over de tre firmaer.

I forbindelse med klagen havde køberen indhentet både salgsbrochurer og byggetilladelsen til Kærholm.

Og i byggetilladelsen stod det klart, at lejlighedernes arealer ville være mindre, end det selskaberne angav i salgsbrochurerne.

Det fik Forbrugerombudsmanden til at politianmelde de tre virksomheder - hvoraf NPV A/S og Niels Hald Amager A/S har en lignende sag kørende hos politiet for tiden - for at vildlede i deres markedsføring.

Politianmeldelsen i sagen er dog trukket tilbage, da sagens oplysninger viste sig at være mere end to år gamle og dermed faldt for forældelsesfristen i markedsføringsloven.

»De købere, der har klaget til os, indså først, at de var blevet vildledt af salgsmaterialet, da lejlighederne blev bygget. Sagen viser, at markedsføringslovens forældelsesfrist på to år i sig selv kan medføre, at vildledende markedsføring bliver straffri.«

I pressemeddelelsen fremgår det desuden, at NPV A/S ikke er enig i, at salgsmaterialet har været vildledende.

De to ejendomsmæglere oplyser, at de mener, det angivne areal i salgsmaterialet har været retvisende - desuden oplyser de, at de ikke har udarbejdet materialet.