For første gang nogensinde har den schweiziske urkoncern Swatch Group AG underskud, og som direkte konsekvens heraf planlægger man en fyringsrunde.

En blodig én af slagsen.

Urkoncernen vil nemlig fyre 2400 på verdensplan, skriver Finans.

Fyringerne sker som en del af den tilpasning, der er vurderet nødvendig efter et halvårsregnskab, som viste et fald i salget på 43 procent.

Antallet af butikker skal simpelthen skæres ned, og som konsekvens heraf står man altså overfor den største fyringsunde i mere end 30 år.

Ikke engang under finanskrisen tog man så voldsomme midler i brug.

Men nu er det altså tid til handling, fortæller koncernens topchef Nick Hayek.

»Winston Churchill sagde engang, at 'man aldrig skulle spilde en god krise', og det er nøjagtig, hvad vi har tænkt os rette os efter. Især i andet halvår,« lød det fra Nick Hayek i videobesked indspillet i forbindelse med, at halvårsrapporten blev offentliggjort.

Han forventer trods det nuværende underskud, at resten af 2020 arter sig, og at det trods altså ender med at være endnu et overskudsår for Swatch Group AG.

Virksomheden står bag blandt andre urmærker som Oma og Longines samt - som det også fremgår af navnet - Swatch.