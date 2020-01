Tidligere på måneden kunne vi fortælle, at det kendte typehusfirma Kalmar-huse måtte dreje nøglen om og erklære sig konkurs.

Men nu er der godt nyt til potentielle kunder, for Kalmar-huse genopstår nemlig efter at være blevet reddet på målstregen.

Det skriver Finans.

Det er lykkedes en gruppe investorer at videreføre typehusfirmaet, og det betyder samtidig, at man redder størstedelen af de 25 arbejdspladser, der ellers stod til at blive berørt af konkursen.

»I investorgruppen er vi rigtig glade for, at det er lykkedes at videreføre det brand, som Kalmar-huse er, og vi er overbeviste om, at Kalmar-huse også fremover har sin berettigelse som producent af fritidshuse i Danmark,« udtaler bestyrelsesformand Tommy Skov Kristensen ifølge Finans i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor meget investorerne har betalt for Kalmar-huse, der også gik konkurs i 2011.

Til gengæld gør Tommy Skov Kristensen klart, at man nu går i gang med at kontakte de kunder, der står til at skulle have opført et hus fra Kalmar-huse i 2020.

Kalmar-huse blev grundlagt i 1968 og har siden specialiseret sig i at bygge sommer- og fritidshuse til danskerne.