Der er noget råddent i kokkebranchen, som både må og skal laves om.

Alt for længe har det været okay, at køkkenchefer råber ad kokkeelever. Det har været forventet, at kokkeelever arbejder langt over almindelig arbejdstid uden at få noget for det. Det har været normalt, at kokkeelever behandles dårligt.

Sådan har branchen set ud, når man spørger kokkene Malte Bjerring og Benjamin Mosskov, der sammen driver Restaurant Værdsat på Kongensgade i Odense.

Og det skal være slut.

»Jeg gider aldrig at være en idiot over for mine medarbejdere. Vi har at gøre med en branche, hvor der simpelthen bare ikke er nok elever længere, fordi 'den gamle garde' har opført sig som nogle svin,« fortæller Malte Bjerring, der er køkkenchef på den stadig forholdsvis nye restaurant, og tilføjer:

»Det attraktive ved at være kok er fuldstændig forsvundet. Og det vil jeg sindssygt gerne være med til at lave om på.«

»Kokkefaget er jo ikke det samme som militæret. Selvfølgelig er det en branche, der kræver en del disciplin, og måske er det også derfor, at der er opstået en form for militæragtig disciplin. Men det nytter jo bare ikke noget,« tilslutter restaurantchef Benjamin Mosskov sig.

Som køkkenchef gør Malte Bjerring en dyd ud af at være et ordentligt menneske. Alt sammen i håb om, at det gode humør smitter af og er med til at inspirere og motivere kokkeeleverne – i stedet for at skræmme dem fra faget.

Du har måske set Malte Bjerring før – for i 202 deltog han i programmet 'Hells Kitchen'. Foto: Nicolai Brix. Vis mere Du har måske set Malte Bjerring før – for i 202 deltog han i programmet 'Hells Kitchen'. Foto: Nicolai Brix.

»Der er så mange unge mennesker, der kunne være de dygtigste kokke, der aldrig når igennem, fordi de ikke kan holde til det. Og det er så brandærgerligt,« lyder det fra Malte Bjerring.

Hvis du lige nu sidder og føler, at du har set Malte Bjerring et eller andet sted før, tager du ikke fejl.

Han var nemlig med i programmet 'Hells Kitchen', som ramte danskernes tv-skærme i slutningen af 2020. Og dengang var hans helt store drøm en dag at drive sin egen restaurant.

Kun få måneder efter han var færdiguddannet kok, var den drøm gået i opfyldelse.

»Man kan aldrig regne med det, man ser for sig selv i krystalkuglen, for det bliver aldrig, som man havde forestillet sig. Men at kunne stå nu og se på det, man har opnået, og så med det her hold, det er en kæmpe drøm, der er gået i opfyldelse,« siger Malte Bjerring.

Siden Restaurant Værdsat slog dørene op 7. juni 2021, er holdet da også blevet udvidet gevaldigt.

I begyndelsen stod kun Malte Bjerring og Benjamin Mosskov for at drive forretningen. Men nu er de i alt syv medarbejdere.

»Jeg skælder aldrig ud. De får selvfølgelig at vide, hvis de har lavet en fejl, men de får det at vide på en ordentlig måde,« fortæller Malte Bjerring og afslutter:

»Jeg elsker faget helt vildt. Så hvis jeg kan give den motivation og kærlighed videre til de unge, uden at være et svin over for dem, så tror jeg fandeme, at de kan komme langt.«