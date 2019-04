Gorm Wiswehs ambitiøse pizzaprojekt begyndte i moderens køkken på Bornholm, og i dag har tv-kokken formået at lave en millionhandel med sin pizzakæde.

For et år siden tog Gorm Wisweh beslutningen om at sælge sine egne og resten af ejernes aktier i den populære pizzakæde Gorm's.

Dengang ønskede parterne at holde salgsprisen hemmelig.

Men nu viser et nyt regnskab fra Gorm Wiswehs private holdingselskab, at han formåede at få lidt over seks millioner kroner for sin aktiepost, skriver Finans.

Gorms pizzaer bygger på konceptet om gastronomisk Håndværk & Italienske Råvarer Foto: Malte Kristiansen

Gorm Wisweh ejede 15-20 pct. af aktierne i den pizzakæde, som han selv har startet og lagt navn til. Men så valgte han at sælge til norske Okla, og det viste sig at være lukrativt for pizzaguruen.

»Jeg er virkelig glad i låget. Sammen med Orkla fortsætter vi den nuværende mission, vi har gang i, nemlig at give flest mulige danskere mulighed for at spise god pizza. Og jeg er glad for, at Orkla har købt ind i vores passion for gode råvarer, restauranter og gæster. Det var dér, det hele startede, og sådan skal det fortsætte,« sagde Gorm Wisweh i forbindelse med salget.

Overskuddet i pizzakokkens private holdingselskab var sidste år på 6,2 mio. kr, hvor at han året forinden tjente 233.000 kr. Den store dobling i finanserne skyldtes salget til Orkla.

Flere af stifterne samt administrerende direktør Anders Kjørup vil fortsat være en del af ejerkredsen i Gorm's, der har 13 restauranter i Danmark og en i Japan. Den nye ejer, Orkla, er Nordens største leverandør af mærkevarer til dagligvarehandlen. Koncernen ejer også Kims, Odense Marcipan og Reimann.