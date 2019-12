Den kendte smykkedesigner Julie Sandlau, der står bag smykkefirmaet af samme navn, må melde om underskud i sin forretning.

Det sker ellers efter et år med et fint overskud.

I regnskabsåret 2017/18 gik firmaet ud med et overskud på 1,5 millioner kroner før skat.

I år har tallet skiftet farve og viser altså et underskud på 0,6 millioner kroner.

Hovedaktionær i selskabet er Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen. Han trådte til i 2017 som redningsmand.

Julie Sandlau havde forinden investeret 20 millioner kroner i Kasi-Jespers smykkesatsning 'Endless Jewelery'.

Firmaet gik forholdsvis hurtigt konkurs, og for at det ikke skulle påvirke Julie Sandlaus egen virksomhed, rakte hun ud efter hjælp hos Anders Holch Povlsen.

Han købte sig ind i virksomheden og ejer nu 50 procent af den. Det var ikke tilfældigt, at det netop var de to, der indgik et partnerskab.

Igennem 14 år har Julie Sandlau nemlig leveret smykkeprodukter til det Bestseller-ejede brand ’Pieces’

Ledelsen i Julie Sandlau A/S skriver, at dette årsresultat med et underskud på 0,6 millioner kroner er 'en anelse under forventningerne'.

Det skriver Finans.

Rasmus Rask overtog i marts 2019 posten som administrerende direktør for smykkeselskabet. Bestyrelsen består af Sandlau-parret Dennis og Julie samt Lise Kaae, der er administrerende direktør i investeringskoncernen Heartland.