I 2010 blev det danske skobrand The Last Conspiracy grundlagt, men nu er selskabet bag taget under konkurs.

Det skriver Finans.dk.

Ifølge mediet har selskabet i flere år haft udfordringer med økonomien, og nu har man så valgt at trække stikket ved at opsige stort set alle medarbejdere og flytte ud af kontorerne i København.

»Det har været for hårdt. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, men nu går den ikke længere. Der har været for mange omkostninger og for mange uheldige episoder, som har gjort, at vi desværre ikke er lykkes med at skabe overskud,« siger direktør Anders Larsen til Finans.dk.

The Last Conspiracy har ifølge Finans.dk haft mere end 100 forhandlere rundt om i Europa og Skandinavien, ligesom man også har arbejdet samme med Ecco.

Et samarbejde, som man har været glade for hos The Last Conspiracy, understreger direktør Anders Larsen.

Men det har altså ikke være nok, og i det seneste offentliggjorte regnskab fra 2019 kunne man præsentere et underskud på 8,4 millioner kroner efter skat.

I The Last Conspiracys sidste levetid havde man 35-40 forhandlere.