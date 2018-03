Rødovre Centrum indvier fredag sin nye tilbygning med 10 butikker.

Dermed runder centret 160 butikker og bliver dermed Danmarks største målt på antallet af butikker.

Blandt de nye butikker er JYSK, Normal, Intersport og Bang & Olufsen, skriver centret på sin hjemmeside.

»Konkurrencemæssigt står vi utrolig stærkt, fordi vi har det store udvalg af butikker, 3250 parkeringspladser og øvrige funktioner som biograf, læge- og fitnesscenter som kunderne efterspørger. Det gør, at vi også har et stort kundeflow en almindelig tirsdag formiddag, og det gør os robuste og er med til at sikre os til fremtiden,« siger direktør i Rødovre Centrum Jesper Andreasen til rnn.dk.

Det har dog holdt hårdt med det store ombygningsarbejde, erkender direktøren.

»Det skal være skidt, før det bliver godt, og jeg er lettet over, vi nu er færdige. Vi har virkelig haft gang i byggeriet og jeg er ved at være en lille smule træt af håndværkere. Støjen og arbejdet har påvirket vores lejere og kunder, så det er skønt, at det nu er overstået,« siger Jesper Andreasen til avisen.

Selv om centret når en milepæl med den nye udvidelse, som i øvrigt er den syvende af slagsen i centrets 51-årige historie, kan det målt på kvadratmeter fortsat ikke hamle op med Rosengårdcentret i Odense, som har 144.000 kvadratmeter. Efter udvidelsen er Rødovre Centrum 102.500 kvadratmeter stort.

Rødovre Centrum har årligt 8,4 millioner besøgende og en omsætning på 2,3 milliarder kr. Med udvidelsen ventes de tal at vokse til 8,8 millioner besøgende og en omsætning på 8,4 milliarder kr. Forleden blev centret kåret til ”Danmarks hyggeligste shoppingcenter”. I en uvidenskabelig afstemning her på siden pegede 28 procent af BTs læsere også på netop Rødovre Centrum som Danmarks bedste.